L’Allemagne veut pousser l’Union européenne à obliger Apple et les autres constructeurs de smartphones Android à proposer 7 ans de mises à jour logicielles et de pièces détachées. L’argument mis en avant est le bien pour l’environnement.

7 ans de mises à jour pour les iPhone et smartphones Android ?

Pour le coup, l’Allemagne fait plus fort que l’Union européenne. Celle-ci veut que le minimum soit 5 ans pour les smartphones (6 ans pour les tablettes), mais le pays voisin à la France pense qu’il faudrait aller plus loin et ajouter deux années supplémentaires. Outre les sept années, l’Allemagne souhaite que les fabricants proposent les pièces de rechange à un prix raisonnable. Cela implique d’exiger des fournisseurs qu’ils publient les prix des pièces et qu’ils n’augmentent pas leur coût au fil du temps.

Les deux propositions se heurtent, sans aucune surprise, à la résistance des fabricants de smartphones. Le groupe de défense de l’industrie DigitalEurope (qui compte Apple, Google et Samsung parmi ses membres) souhaite que les mises à jour de sécurité ne soient exigées que pour 3 ans et que les pièces détachées soient limitées aux écrans et aux batteries plutôt qu’aux appareils photo, aux haut-parleurs et à d’autres composants censés être plus fiables.

Surtout un problème pour les smartphones Android

En soi, cette demande de l’Allemagne pour une durée de 7 ans n’est pas forcément un problème pour Apple… du moins pour la partie logicielle. L’iPhone 6s, qui a vu le jour en 2015, aura le droit à iOS 15 et son support se poursuivra en 2022 avec les variantes d’iOS 15. Le vrai problème va être du côté des smartphones Android où le support est vraiment aléatoire. Même Google, qui s’occupe d’Android, ne propose que trois ans pour ses Pixel.

Le débat entre les différentes parties sur la durée de vie d’un iPhone et des autres appareils Android va se poursuivre pendant un certain temps, l’Union européenne devant présenter sa proposition d’ici 2023.