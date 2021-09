Apple prépare le terrain pour sa keynote du 14 septembre pour l’iPhone 13 avec de la réalité augmentée. Le groupe propose une expérience dédiée avec un portail virtuel.

Pour profiter de l’expérience en réalité virtuelle, rendez-vous sur cette page depuis votre iPhone et touchez le logo d’Apple. La caméra de votre téléphone va s’activer et vous verrez le logo d’Apple apparaître. Marchez vers lui et vous pourrez entrer dans le portail. Faites encore quelques pas et vous verrez la date « 9.14 » qui correspond à la keynote du 14 septembre pour l’iPhone 13.

Definitely the best #AppleEvent AR Easter egg so far pic.twitter.com/RxEMEGCTEN — Guilherme Rambo (@_inside) September 7, 2021

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Ce n’est pas la première fois qu’Apple propose une expérience en réalité augmentée. En réalité, le fabricant en propose régulièrement avant ses keynotes. On sait qu’il aime tout particulièrement ce système, mais l’usage n’explose pas pour autant au quotidien. Il faudra attendre 2022 pour découvrir le premier casque mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) d’Apple.

La keynote du 14 septembre sera à suivre sur le site d’Apple ou sur iPhoneAddict directement, ainsi que sur notre application iAddict sur iPhone et iPad. La conférence en ligne débutera à 19 heures (heure française).