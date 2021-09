Apple Pay a beau être disponible depuis 2014 aux États-Unis, le succès n’est pas très important selon les dernières données en date. Une étude de PYMNTS révèle que seulement 6,1% des Américains qui ont configuré le système de paiement d’Apple l’utilisent réellement. 93,9% n’en profitent pas, par conséquent.

Le taux était de 5,1% en 2015 et se veut donc de 6,1% aujourd’hui. Cela représente seulement un gain d’un point en l’espace de six ans. Cette (légère) hausse peut s’expliquer par le fait que les iPhone qui supportent le NFC (et donc Apple Pay) sont de plus en plus en circulation. Pour rappel, il faut avoir au minimum un iPhone 6 ou iPhone 6 Plus.

La vraie progression concerne les commerçants américains. En 2015, seulement 19% d’entre eux acceptaient le paiement sans contact. La part est maintenant de 70%. Aussi, 36% des iPhone en circulation en 2015 supportaient Apple Pay. C’est maintenant 96%. Notons également que de plus en plus de banques prennent en charge le système de paiement.

La principale raison du manque d’utilisation d’Apple Pay peut être attribuée à la prédominance continue des cartes en plastique. En outre, depuis le lancement d’Apple Pay, les banques ont émis un nombre croissant de cartes sans contact, que la plupart des utilisateurs ont préféré à Apple Pay. Selon PYMNTS, Apple a eu du mal à persuader les utilisateurs que son système avait suffisamment de valeur pour remplacer la bonne vieille carte bancaire.

Là où Apple est le grand gagnant est en faisant la comparaison avec Google Pay, Samsung Pay ou d’autres plateformes. Le service d’Apple domine, bien que ce soit un marché restreint. Mais il y a encore un long chemin avant de dominer le marché du paiement au sens large.