Apple a pris la décision de licencier Ashley Gjøvik, une employée qui est une manageuse du programme d’ingénierie. La société accuse son employée d’avoir diffusé sur l’espace public des informations confidentielles en rapport avec le lieu de travail.

Apple licencie son employée Ashley Gjøvik

Ashley Gjøvik a été très vocale sur Twitter au cours des derniers mois, critiquant plusieurs pratiques d’Apple et exposant divers éléments en rapport avec le harcèlement, la surveillance et la sécurité au travail. « Lorsque j’ai commencé à soulever des problèmes de sécurité au travail en mars, et que j’ai presque immédiatement fait face à des représailles et des intimidations, j’ai commencé à me préparer à ce que quelque chose d’exactement pareil se produise », dit-elle. « Je suis déçue qu’une entreprise que j’aime depuis que je suis toute petite traite ses employés de cette façon », déplore-t-elle.

Elle a récemment raconté sur Twitter avoir été victime de harcèlement et d’intimidation de la part de son responsable et des membres de son équipe. Elle a également commencé à soulever des problèmes de confidentialité liés aux politiques d’Apple sur la façon dont l’entreprise peut rechercher et surveiller les téléphones professionnels des employés.

Son emploi s’arrête aujourd’hui

Au vu de ses différentes révélations sur Twitter, Apple a décidé de mettre début août son employée en congé administratif. Hier, un membre de l’équipe chargée des relations avec les employés d’Apple lui a envoyé un e-mail lui demandant de rapidement le contacter au sujet d’une question sensible de propriété intellectuelle. Ashley Gjøvik a déclaré qu’elle souhaitait conserver toutes les communications par écrit et a indiqué qu’elle transmettait la correspondance au NLRB, où elle a récemment déposé une plainte. Le représentant des relations avec les employés lui a répondu que comme elle avait choisi de ne pas participer à la discussion, Apple allait aller de l’avant avec les informations dont il disposait et suspendre son accès aux systèmes de l’entreprise. Son emploi prend fin aujourd’hui.

Any bets if I get a literal knock on my physical door from #Apple today? pic.twitter.com/oFqw4VFaGi — Ashley M. Gjøvik (@ashleygjovik) September 9, 2021

« Nous sommes et avons toujours été profondément engagés dans la création et le maintien d’un lieu de travail positif et inclusif », a déclaré un porte-parole d’Apple à The Verge suite au licenciement d’Ashley Gjøvik. « Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous menons une enquête approfondie chaque fois qu’une préoccupation est soulevée. Par respect pour la vie privée des personnes concernées, nous ne discutons pas des questions spécifiques aux employés », a-t-il ajouté.