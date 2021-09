Bonne nouvelle sur le front de l’Apple Watch Series 7. Les soucis de fabrication qui avaient conduit à un arrêt provisoire de la production auraient tous été résolus si l’on en croit Ming-Chi Kuo. Le célèbre analyste affirme que la production en masse de la toquante redémarrera vers la mi-septembre, soit au moment où Apple organisera sa keynote !

Les problèmes de production étaient liés à l’écran OLED de la Series 7, un écran fabriqué selon un nouveau procédé (LIPO, ou low injection pressure overmolding). Le boitier de la montre a été élargi (41mm et 45 mm) et surtout, le design a été largement revu, avec un aspect global plus « carré » et un écran totalement à plat. Les écrans de l’Apple Watch Series 7 auraient aussi connu quelques soucis de sensibilité. Tout serait donc rentré dans l’ordre.

Pour finir sur une rumeur intéressante (et que serait Kuo sans la rumeur ?), l’analyste prévoit que l’Apple Watch Series 8 disposera d’une fonction de mesure de la température corporelle.