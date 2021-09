AirPods 3 plus chers et toujours les AirPods 2 en vente ?

Sans surprise, Apple devrait annoncer ses AirPods 3 lors de sa keynote du 14 septembre, où sera également annoncé l’iPhone 13. Mais selon Ming-Chi Kuo, les nouveaux écouteurs sans fil pourraient coûter plus cher.

L’analyste, qui a souvent de bonnes informations concernant Apple, fait savoir qu’il existe deux scénarios. Soit Apple maintient la vente des AirPods 2 au même prix et propose les AirPods 3 avec un prix supérieur. Soit Apple conserve les AirPods 2 à la vente et baisse le prix, et propose les AirPods 3 au prix des écouteurs actuels (179€). Dans les deux cas, Apple continuerait à vendre les AirPods 2, en plus du nouveau modèle.

Les AirPods 3 devraient avoir un design similaire à celui des AirPods Pro existants, mais les rumeurs sont contradictoires quant à savoir si le nouveau design comprendra des embouts en silicone. Des images des nouveaux écouteurs ont fuité il y a quelques mois et ont suggéré que les AirPods de troisième génération n’auront pas d’embouts en silicone. D’autre part, la tige des écouteurs devrait être plus courte, là encore comme celle des AirPods Pro.

Il est toutefois bon de noter que le design des AirPods Pro ne signifie pas les fonctionnalités des AirPods Pro. La réduction active des bruits ambiants ne devrait pas être disponible sur les AirPods 3 par exemple.