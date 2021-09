Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce Apple M1X ne sont plus très loin et vont arriver « d’ici les prochaines semaines » selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela confirme ce qu’il s’est dit ces derniers temps, à savoir que la sortie interviendra dans le courant de l’automne.

« Après les délais, attendez-vous à ce [les MacBook Pro M1X] arrivent dans le commerce d’ici les prochaines semaines », indique Gurman. Les détails qu’il évoque concerne la sortie qui aurait normalement dû se faire dans le courant de l’été. Mais la pénurie de composants n’a pas aidé et a obligé Apple à revoir ses plans.

Il ne faut pas s’attendre à ce qu’Apple annonce demain ses nouveaux ordinateurs portables lors de la keynote à 19 heures. Cette conférence en ligne va se consacrer à l’iPhone 13, à l’Apple Watch Series 7 et aux AirPods 3. Apple organisera probablement une autre keynote en octobre pour présenter ses nouveaux Mac et iPad.

Ces nouveaux MacBook Pro avec la puce M1X sont en tout cas attendus parce qu’ils vont apporter de nombreux changements. Il y a aura d’abord un changement visuel avec un nouveau design. L’apparence générale sera revue, tout comme l’écran avec des bordures réduites. L’écran, justement, évoluera pour passer sur du Mini-LED. Pour le reste, il y aura la puce M1X et le retour de plusieurs ports (HDMI, lecteur de cartes SD et MagSafe).