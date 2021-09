L’iPad mini 6 se dévoile un peu plus aujourd’hui grâce à l’accessoiriste Elecom. Il a mis en vente une protection d’écran qui fait une taille de 8,38 pouces. L’annonce, depuis retirée, indiquait une disponibilité pour octobre.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’une taille similaire pour l’iPad mini 6. Au départ, les rumeurs évoquaient une tablette avec un écran entre 8 et 9 pouces. Les mois sont passés et Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans, a annoncé la taille de 8,3 pouces. Aujourd’hui, l’accessoiriste Elecom se veut encore plus précis et indique 8,38 pouces. Ce sera en tout cas un gain par rapport à l’écran existant de 7,9 pouces.

La fiche de vente pour la protection de l’iPad mini 6 faisait mention d’une disponibilité pour le 20 octobre sur Amazon au Japon. Si on prend en compte le fuseau horaire, ce sera le 19 octobre dans les régions comme l’Europe. Le 19 octobre tombe un mardi cette année et nous savons qu’Apple aime bien organiser ses conférences les mardis (la preuve avec celle de ce soir à 19 heures pour l’iPhone 13). Une annonce le 19 octobre pour l’iPad mini 6 et d’autres produits serait donc plausible.

Pour rappel, l’iPad mini 6 devrait être l’équivalent d’un iPad Air 4, mais dans un format plus compact. Il faut s’attendre à l’écran qui occupe toute la surface avant, Touch ID dans le bouton d’allumage et un port USB-C.