Des images dévoilent une coque de protection pour l’iPad mini 6, et c’est l’occasion de « confirmer » le nouveau design général. Mais les amateurs de la « petite » tablette vont devoir patienter avant de la découvrir : Apple ne devrait pas la présenter avant le mois prochain et non à la keynote de demain.

Les images montrent l’iPad mini 6 avec un écran qui occupe une bonne partie de la surface, des tranches plates, Touch ID sur le bouton d’alimentation et pas de bouton Home, comme les rumeurs l’ont annoncé. Le changement le plus notable qui différencie le design du nouvel iPad de celui de l’iPad Air est le changement pour les boutons de volume. Ils sont ici placés sur la tranche supérieure de la tablette et non sur le côté.

Il semblerait que ce choix de changer l’emplacement des boutons de volume soit en rapport avec l’Apple Pencil. La seconde image montre que l’Apple Pencil vient s’attacher sur la tranche droite de l’appareil. Les iPad Air et iPad Pro peuvent accueillir à la fois les boutons de volume et un Apple Pencil fixé magnétiquement sur le bord droit de l’appareil, mais cela ne semble pas être le cas sur l’iPad mini de nouvelle génération en raison de sa taille réduite.

Pour ce qui est de la fiche technique, l’iPad mini 6 aurait le droit à la puce A14 (la même que l’on retrouve dans l’iPhone 12), un écran de 8,4 pouces, un port USB-C, un Smart Connector et serait disponible en 64 ou 256 Go. Les prix seraient 399$ et 549$ pour le modèle Wi-Fi et 529$ et 679$ pour le modèle Wi-Fi + 4G. La commercialisation aurait lieu en novembre.