Après la mémoire vive pour les iPhone 13 (qui reste inchangée par rapport aux iPhone 12), voici la RAM pour l’iPad mini 6 et l’iPad 9, annoncés hier par Apple lors de sa keynote.

L’iPad mini 6 embarque 4 Go de RAM, comme l’indique Xcode 13, l’outil pour développer les applications à destination des produits Apple. En comparaison, l’iPad mini 5 avait 3 Go de RAM. Il s’agit d’un gain appréciable d’une génération à l’autre. Cela s’explique par le choix de la puce A15, la même que l’on retrouve dans les iPhone 13. On notera au passage que l’iPad dispose du GPU (partie graphique) avec 5 cœurs, comme les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, là où les iPhone 13 et iPhone 13 mini se limitent à 4 cœurs.

Pour ce qui est de l’iPad 9, il y a 3 Go de RAM. Il s’agit de la tablette d’entrée de gamme chez Apple avec la puce A13 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 11). Rien ne change par rapport à l’iPad 8 pour ce qui est de la mémoire vive.

Il est déjà possible de précommander l’iPad mini 6 et l’iPad 9 chez Apple et les différents revendeurs. Les premières livraisons se feront le 24 septembre. Voici les liens pour l’iPad mini 6 :

Et les liens pour l’iPad 9 :