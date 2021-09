Apple n’a pas opéré à un changement au niveau de la RAM pour les iPhone 13 par rapport aux iPhone 12. On retrouve toujours 4 Go de RAM sur les iPhone 13 et iPhone 13 mini, et 6 Go de RAM sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Toujours la même quantité de RAM avec les iPhone 13

Apple ne dit rien sur le sujet publiquement. Mais c’est en fouillant dans Xcode 13, l’outil pour développer des applications pour les produits Apple, que des développeurs ont repéré la quantité de RAM pour les différents iPhone 13. Apple a proposé hier soir la release candidate de Xcode 13, en même temps que la release candidate d’iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15.

Certains penseront probablement qu’Apple est en retard par rapport à la concurrence en ce qui concerne la quantité de mémoire vive. Certains smartphones Android ont 12 Go de RAM par exemple. Il est toutefois bon de noter que l’optimisation logicielle est cruciale. Un iPhone avec 6 Go de RAM s’en sort bien au quotidien.

Bien évidemment, Apple ne va pas rester indéfiniment à 6 Go de RAM. Le fabricant passera à 8 Go (ou plus) un jour ou l’autre. Mais on peut imaginer que ce sera en rapport avec une fonctionnalité particulière qui nécessite plus de mémoire vive.