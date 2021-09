« Apple est foutu ». C’est en substance le fond du propos du site SemiAnalysis, qui annonce clairement la couleur dès le titre : « l’avenir s’annonce sombre alors que l’impact de l’exode d’ingénieurs CPU (Apple, Ndlr) vers Nuvia et Rivos commence à faire mal ». Le site estime qu’Apple ne progresse plus sur le front de la puissance processeur et que ce surplace est dû à une fuite de cerveaux massive vers Rivos Inc et Nuvia (qui appartient à Qualcomm). SemiAnalysis n’a aucune preuve directe à apporter cette hypothèse, si ce n’est la confirmation effective qu’une centaine d’ingénieurs Apple de la division processeur ont quitté le navire sur les dernières années, et les perfs du dernier processeur A15. Mais après tout, peut-être est-ce suffisant pour inférer qu’Apple rencontre quelques soucis d’importance ?

Concernant la fuite massive de cerveaux, juste une remarque de bon sens : l’empressement des sociétés concurrentes à débaucher les ingés d’Apple aurait plutôt tendance à confirmer indirectement le leadership d’Apple (réel) dans le secteur des puces mobiles. L’armada d’ingénieurs Apple qui travaille sur les puces Mx et Ax compte aujourd’hui plus d’un millier d’ingénieurs dans ses rangs, tous très hautement qualifiés. Moins du 10ème de ces têtes pensantes aurait rejoint la concurrence, et cela suffirait donc à déséquilibrer totalement les projets de développement sur le CPU ? SemiAnalysis envisage t-il qu’Apple ait pu à son tour débaucher des ingénieurs qualifiés pour compenser ces pertes ? En fait non, l’auteur de l’article (un certain Dylan Patel) ne l’envisage jamais.

Le second argument se veut plus technique : le A15 ne montrerait pas le niveau de progression habituel entre deux générations de puces Apple, surtout au niveau du CPU. SemiAnalysis va jusqu’à affirmer qu’« Apple n’a pas beaucoup changé le CPU sur cette génération ». Vraiment ? Le site fourni lui-même des éléments qui démontent pourtant cette assertion : ainsi, le A14 compte 11,8 milliards de transistors, alors que le A15 grimpe à 15 milliards (die plus grand). Surtout, si les progrès ne sont, à priori, pas aussi importants qu’entre le A13 et le A14 (ce n’est en fait PAS le cas), SemiAnlysis passe beaucoup trop vite sur l’un des facteurs clefs de l’évolution de la puissance des CPU (des grosses évolutions s’entend): la finesse de gravure. Or, le A14 tout comme le A15 sont gravés en 5nm, ce qui diminue forcément les marges de manoeuvre en terme d’architecture processeur.

SemiAnalysis se sert alors de la différence de perfs entre le A12 et le A14 comme base de référence et déduit le gain effectif (et non théorique) entre le A12 et le A15 en prenant en compte le nombre de transistors et la densité des transistors sur la puce. Conclusion de cette tambouille ? « La chose la plus importante à noter est que les gains CPU sont identiques du A12 au A14 comme ils le sont du A12 au A15 ». En d’autres termes, les perfs CPU n’ont pas bougé d’un iota entre le A14 et le 15. Oui mais non, car depuis la publication de l’article de SemiAnalysis, une autre information est tombée : les premiers benchs.

Apple a mis le surmultipliée sur le GPU cette année… au détriment du CPU ? Oui, mais comme l’an dernier, et l’année d’avant encore…

Et la conclusion est formelle : les perfs CPU du A15 sont supérieures de 10% en mono coeur aux perfs CPU du A14 (1734 points en mono-coeur pour le A15, contre 1570 contre le A14). Ce n’est clairement pas très impressionnant, mais il y a une énorme différence entre 10% (voire +18% en multi-coeurs) de progression et une stagnation totale qui montrerait effectivement qu’il y a un problème. SemiAnalysis se prend au piège de sa propre hypothèse en rappelant en toute fin d’article que le gain CPU entre le A13 et le A14 n’était déjà « que » de 8%… alors même qu’il y a plus d’écart entre le A14 et le A15 (+10%) ! Il suffisait pourtant d’attendre les benchs…

Surtout, on comprend mal pourquoi l’auteur de l’article a privilégié l’hypothèse la plus catastrophiste, alors que d’autres explications, nettement plus logiques, tombent presque sous le sens. Apple semble en effet avoir mis beaucoup de ressources dans le GPU cette année, un effort d’autant plus compréhensible que la firme pourrait bientôt sortir une nouvelle catégorie d’appareils (casque VR) très demandeuse en puissance graphiques. Il est en effet possible que ce focus sur le GPU ait pu faire perdre de la ressources pour le CPU, d’autant qu’Apple joue au vase communicant entre ses équipes d’ingés… depuis des années ! La gravure (probable) en 4nm l’an prochain constitue aussi une bien meilleure opportunité d’évolution pour le CPU. Enfin, et surtout, on se demande tout de même pourquoi, si les ingés d’Apple débauchés par la concurrence étaient à ce point indispensables, une société comme Qualcomm ne parvient toujours pas à combler sa génération de retard. En effet, même le prochain Snapdragon 898 resterait encore à des encablures… du A14 : avec 1300 points GeekBench 5 en single core, et 4000 points en multi core, le 898 serait toujours bien deçà des perfs du A14 (1590/4110).