Il y a du changement concernant l’Apple Watch SE, qui s’accompagne désormais d’un câble de charge magnétique vers USB-C. Il y avait jusqu’à présent un câble de charge magnétique vers USB-A dans la boîte. Rien n’a changé pour ce qui est de la montre à proprement parler.

Le câble de charge magnétique vers USB-C avec support de la recharge rapide (qui peut aussi être acheté séparément pour 35€) a fait ses débuts cette semaine, avec l’annonce de l’Apple Watch Series 7 lors de la keynote. Avec ce câble, l’Apple Watch Series 7 est capable de se charger 33% plus vite qu’avec un palet de charge Apple Watch standard grâce à une nouvelle architecture de charge. Mais ce n’est pas le cas avec l’Apple Watch SE, celle-ci se contente de la charge normale.

Apple a très probablement décidé de retirer le câble de charge magnétique vers USB-A afin d’avoir un seul et même accessoire pour ses montres. À noter toutefois que l’Apple Watch Series 3, encore vendue par Apple, reste avec l’ancien câble.

On notera en tout cas qu’Apple continue de pousser vers l’USB-C avec l’Apple Watch, l’iPad et les Mac, mais refuse toujours de le faire sur iPhone. On reste encore sur le port Lightning. C’est à se demander si le changement va avoir lieu un jour ou l’autre.