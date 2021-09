Apple a pris la décision de mettre en place des tests obligatoires pour ses employés concernant le Covid-19. Cela s’applique à tout le monde, même les employés vaccinés.

Tim Cook, patron d’Apple, et Deirdre O’Brien, chargée des Apple Store et des employés, ont évoqué ce sujet aujourd’hui lors d’un meeting avec les employés. Ils leur ont annoncé que les employés vaccinés devront réaliser des tests en rapport avec le Covid-19, et ce de manière peu fréquente. Les employés non-vaccinés, en revanche, auront le droit à des tests réguliers.

« En tant qu’entreprise, nous avons appris ce que signifie le fait que tout le monde vienne tous les jours, car nous l’avons déjà fait auparavant. Nous savons ce que c’est quand presque personne ne vient », a déclaré Tim Cook. Il a ajouté qu’Apple « devait apprendre » avec le travail hybride. Pour l’instant, la plupart des employés sont en télétravail. Apple espère un retour au bureau à compter de janvier 2022.

Les tests en rapport avec le Covid-19 concernent au départ les employés Apple aux États-Unis. Ceux des autres pays pourraient aussi y avoir le droit selon la situation sanitaire. En complément, Apple donnera à tous les employés trois jours de congé supplémentaires le trimestre prochain. Pour les employés aux États-Unis, ces jours arriveront la semaine de Thanksgiving, tandis que les équipes des autres pays fixeront leurs dates indépendamment.

En tout cas, Apple n’impose toujours pas le vaccin, bien que l’entreprise le recommande fortement. C’est l’inverse d’autres entreprises technologiques, comme Facebook et Google, qui le rendent obligatoire pour leurs employés.