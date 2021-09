Il va falloir un peu patienter avant de pouvoir mettre la main sur un iPad mini 6. Apple annonce que la livraison ne se fera pas avant octobre, voire novembre pour certains modèles. Pour rappel, les précommandes sont lancées depuis mardi.

Un délai pour la livraison de l’iPad mini 6

Sur l’Apple Store en ligne, on apprend qu’un iPad mini 6 de 64 ou 256 Go en gris sidéral n’arrivera pas avant le 19 octobre au mieux. Rien à signaler par contre pour le modèle rose qui est toujours disponible pour une livraison pour le 24 septembre. Quant à certaines variantes du modèle mauve, elles arriveront le 24 septembre, d’autres en octobre, voire début novembre.

Apple a présenté l’iPad mini 6 (et l’iPad 9) en début de semaine, lors de sa keynote où il y a également eu l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. La tablette peut être comparée à l’iPad Air 4, mais dans un format plus compact. Elle dispose d’un nouvel écran de 8,3 pouces, le bouton Home disparaît, les bordures autour de l’écran sont réduites, la puce A15 (la même que celle de l’iPhone 13) est présente, Touch ID est au niveau du bouton d’allumage et il y a le support pour l’Apple Pencil de 2e génération.

Une astuce pour espérer avoir rapidement un iPad mini 6 est de passer par les revendeurs. Plusieurs d’entre eux annoncent toujours une livraison pour le 24 septembre, voici les liens :