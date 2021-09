Apple propose ce soir les précommandes pour l’iPad mini 6 et l’iPad 9. Les deux tablettes ont été annoncées tout à l’heure lors de la keynote, où ce fut également l’occasion de découvrir les iPhone 13.

Précommandes pour l’iPad 9

L’iPad 9 est l’entrée de gamme avec la puce A13 Bionic (la même que l’on retrouve dans les iPhone 11), un capteur photo de 12 mégapixels, le support de la fonctionnalité Cadre centré et la prise en charge de l’Apple Pencil de première génération.

Apple propose les coloris gris sidéral et argent. Le modèle Wi-Fi avec 64 Go coûte 389 euros et celui avec 256 Go coûte 559 euros. Pour ce qui est de la variante Wi-Fi + 4G, le modèle de 64 Go coûte 529 euros et celui de 256 Go coûte 699 euros. L’achat se fait sur l’Apple Store en ligne, les premières livraisons auront lieu le 24 septembre.

Précommandes pour l’iPad mini 6

Vient maintenant le cas de l’iPad mini 6. Pour le coup, ce modèle peut être comparé à l’iPad Air 4, mais dans un format plus compact. La tablette dispose d’un nouvel écran de 8,3 pouces, le bouton Home disparaît, les bordures autour de l’écran sont réduites, la puce A15 (la même que celle de l’iPhone 13) est présente, Touch ID est au niveau du bouton d’allumage et il y a le support pour l’Apple Pencil de 2e génération.

On retrouve l’iPad mini 6 en gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire. Le modèle Wi-Fi avec 64 Go coûte 559 euros et celui avec 256 Go est au prix de 729 euros. Pour le modèle Wi-Fi + 5G, les prix sont 729 euros et 899 euros. L’achat se fait sur l’Apple Store en ligne. Là aussi, les premières livraisons auront lieu le 24 septembre prochain.