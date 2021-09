Après une phase de bêta dans le courant de l’été, Apple propose son nouveau client Mail à tous les utilisateurs d’iCloud.com. Il y a également l’ajout des e-mails personnalisés.

Du nouveau sur iCloud.com

La nouvelle interface d’iCloud Mail depuis iCloud.com ressemble aux applications Mail sur les appareils exécutant iOS 15, iPadOS 15 et la version bêta de macOS Monterey. Il s’agit d’une apparence plus propre et plus moderne que la précédente version d’iCloud Mail pour le Web, mais les fonctionnalités sont globalement les mêmes. Les couleurs sont plus claires, la police de caractères a été mise à jour et la nouvelle fenêtre de composition pour rédiger des e-mails se veut plus compacte.

D’autre part, il y a la possibilité de créer un domaine de messagerie personnalisé. Là aussi, ce fut en bêta il y a quelques semaines. Cela permet d’utiliser ses propres adresses électroniques avec iCloud Mail. Ainsi, vous pouvez avoir un compte iCloud pour les e-mails sans avoir forcément une adresse @icloud.com. Bien évidemment, vous devez être propriétaire du site sur lequel vous voulez avoir votre adresse personnalisée, surtout que cela requiert une configuration. À noter que tout cela requiert d’avoir iCloud+.

Aussi, la fonction « Masquer mon e-mail » est disponible. Préservez la confidentialité de votre adresse e‑mail personnelle en créant des adresses uniques et aléatoires qui transféreront les messages dans votre boîte de réception personnelle et qui peuvent être supprimées à tout moment. Là aussi il faut avoir iCloud+.