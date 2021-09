Apple n’a pas manqué de s’en féliciter lors de sa keynote. En 2030, toute la chaine de production et d’assemblage de l’iPhone devra être « zéro émission » (de particules et de gaz à effets de serre, NDLR). Apple a fait du reste une promesse identique pour la production de l’Apple Watch. Cet objectif affiché va clairement dans le bon sens… sauf que l’on sait déjà qu’il ne pourra pas être tenu.

En effet, TSMC, le fondeur des puces Ax et Mx (Apple Silicon) vient sans doute d’enterrer cette belle com écolo en annonçant de son côté un énorme report de son propre objectif « zéro émission ». La firme taiwanaise ciblait elle aussi l’année 2030, mais ce serait finalement plutôt… 2050. Forcément, un horizon « zéro émission » aussi lointain n’incite pas vraiment à l’optimiste (le GIEC vient de publier un rapport alarmant sur l’évolution du réchauffement climatique), d’autant plus que TSMC est déjà un très gros consommateur d’énergie (pas « propre » donc).

Le fondeur utiliserait déjà près de 5% de la consommation électrique d’une ville comme Taiwan (et Taiwan consomme énormément) ainsi que des dizaines de millions de tonnes d’eau. Et le pire est bien que TSMC n’est pas… le pire, en terme notamment d’investissements verts. Apple aura donc du gros pain sur la planche pour tenir ses objectifs.