iOS 15 est de sortie… et les premiers bugs apparaissent. De nombreux utilisateurs (à en croire le forum d’assistance Apple et surtout Twitter) expliquent ainsi qu’après la mise à jour de leur appareil vers iOS 15, plus aucun AirTag n’était enregistré dans Localiser (alors qu’ils étaient bien visibles sous iOS 14 bien sûr) ! Pire encore, certains utilisateurs affirment qu’ils ne parviennent plus à reconnaitre les AirTags (via Localiser) après le passage vers iOS 15. Ce soucis ne semble concerner qu’iOS 15 à priori : les utilisateurs qui localisaient aussi leurs AirTags via l’iPad n’ont pas rencontré de problèmes particuliers lors de la transition vers iPadOS 15.

Le firmware des AirTags ayant été mis à jour récemment, peut-être y a t-il un lien avec ce gros bug, mais le silence d’Apple sur ce premier accroc n’aide pas vraiment à y voir plus clair. La version 15.0.1 d’iOS serait néanmoins en route pour corriger ce petit fail. Un dernier conseil donc : si vous n’avez pas encore basculé vers iOS 15 et que vous possédez des objets localisés avec des AirTags, assurez vous de savoir VRAIMENT où sont ces objets avant la mise à jour. On ne sait jamais…