DigiTimes a des nouvelles fraiches à partager sur le premier casque VR/AR d’Apple (le site parle de casque AR, mais toutes les rumeurs tablent sur un casque hybride AR/VR). Si l’on en le sources du site taiwanais, Apple prévoirait de commercialiser son casque de réalité mixte durant le second semestre de l’an prochain (ce qui est raccord avec d’autres fuites). La note s’annonce particulièrement salée puisque l’on parle ici d’un casque proposé à 2000 dollars, voire plus !

Apple aurait déjà complété la seconde phase de test de prototype et s’apprêterait à démarrer la phase EVT (Engineering Verification Test), dernière étape avant la production de masse. Quant aux Apple Glass, beaucoup plus discrètes et entièrement dédiées à la AR, DigiTimes estime que ces dernières rentreront en production de masse après 2023, ce qui corrobore là encore certaines rumeurs récentes. Apple n’aurait toujours pas finalisé le design de ses lunettes AR.

Le prix du casque AR/VR d’Apple peut sembler totalement hors des clous (c’est deux fois le prix annoncé par les rumeurs récentes), mais il faut tout de même noter qu’à technologies équivalentes (supposées dans le cas du casque Apple), ce tarif reste raccord avec ce que proposent certaines sociétés spécialisées dans la VR très haut de gamme. Ainsi, le Varjo XR3 et sa dalle micro-OLED ultra haute définition est vendu aux seuls professionnels à 5500 dollars (10 000 dollars pour le XR-1), sans compter un abonnement mensuel. Le casque mixte d’Apple disposerait lui aussi d’une dalle Micro-OLED à très haute définition.