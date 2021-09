Apple prévoit l’annonce de plusieurs produits pour 2022 et Mark Gurman de Bloomberg dévoile plusieurs d’entre eux. Il y en a pour tous les goûts, avec les AirPods Pro, les iPad Pro, les MacBook Air ou encore le casque mixte avec de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

Plusieurs produits Apple pour 2022

Les deux derniers produits « majeurs » de 2021 seraient les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ainsi que les AirPods 3. Pour 2022, Apple proposerait les AirPods Pro 2, un iPad Pro avec un nouveau design, une nouvelle version du Mac Pro avec une puce Apple Silicon (et non un processeur Intel). Il faut également s’attendre à un MacBook Air avec un nouveau design, trois Apple Watch et, évidemment, l’iPhone 14.

Il y a déjà eu des fuites sur les AirPods Pro. Les nouveaux écouteurs seraient dotés de nouveaux capteurs de mouvement pour le suivi de l’activité physique. Apple testerait également un design plus petit qui élimine les tiges. Quant à l’iPad Pro avec le nouveau design, Apple testerait un nouveau dos en verre avec prise en charge de la recharge sans fil et la possibilité de charger les AirPods en les plaçant au dos de la tablette.

2022 serait également l’année où Apple présenterait son casque mixte mêlant réalité augmentée et réalité virtuelle. Il faudrait par contre attendre entre deux et quatre ans pour découvrir les lunettes connectées d’Apple.

Enfin, Mark Gurman conclut sur les communications via satellite. Les rumeurs assuraient que c’était pour l’iPhone 13. Mais le journaliste, qui lui-même en a parlé avant la keynote d’Apple, signe et persiste, assurant qu’Apple travaille bel et bien dessus. Ce serait pour les futurs iPhone, mais le système ne serait pas encore prêt.