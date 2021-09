On le sait, depuis plusieurs mois, Apple redouble d’efforts pour limiter les fuites – menaces de plaintes contre les leakers, fausses rumeurs internes pour piéger les salariés indiscrets, etc – et il semble que ces efforts sont désormais partagés par certains de ses fournisseurs. TSMC, l’unique fondeur des puces des iPhone/iPad/Apple TV/Apple Watch, Mac M1, vient de mettre à la porte 7 employés soupçonnés d’avoir dévoilés des informations sur de nouveaux produits. Le communiqué officiel de TSMC parle uniquement de « comportements inappropriés qui violent les valeurs fondamentales de l’entreprise », mais des sources proches du dossier indiquent que le motif des licenciements est bien la divulgation de secrets industriels et commerciaux.

Les informations divulguées concernent-elles des produits Apple (prochaine puce Apple Silicon par exemple ?). Impossible de le savoir, mais la coincidence entre les déclarations toutes récentes de Tim cook (au sujet du leak) et ces licenciements pour faute grave est pour le moins troublante. Du reste, il ne serait pas vraiment étonnant qu’Apple ait demandé à son fournisseur de puces de serrer la vis afin de limiter les fuites…