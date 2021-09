Tim Cook a envoyé un e-mail aux employés d’Apple pour notamment évoquer les leakers, à savoir ces personnes qui font fuiter des informations à la presse ou sur les réseaux sociaux. Et petite ironie, l’e-mail en question… a fuité.

Tim Cook évoque la réunion avec les employés qui a eu lieu la semaine dernière et qui a traité de quelques sujets, comme le procès avec Epic Games. Il se trouve que des éléments de ce rendez-vous ont été dévoilés à la presse par certains employés. Le patron d’Apple n’aime pas vraiment ce comportement et le fait clairement savoir dans une le courriel. Il assure que l’entreprise fait le nécessaire pour identifier les auteurs.

J’ai été ravi de vous rencontrer lors de la réunion générale des employés vendredi. Il y avait beaucoup de choses à célébrer, de notre remarquable nouvelle gamme de produits à notre travail axé sur les valeurs en matière de changement climatique, d’équité raciale et de confidentialité. Ce fut une bonne occasion de réfléchir à nos nombreuses réalisations et de discuter de ce qui vous préoccupe.

Si je vous écris aujourd’hui, c’est parce que beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur frustration de voir le contenu de la réunion divulgué aux journalistes. Cela survient après un lancement de produit au cours duquel la plupart des détails de nos annonces ont également été divulgués à la presse.

Je veux que vous sachiez que je partage votre frustration. Ces occasions de se connecter en tant qu’équipe sont vraiment importantes. Mais elles ne fonctionnent que si nous pouvons être sûrs que le contenu restera au sein d’Apple. Je tiens à vous rassurer : nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier les auteurs des fuites. Comme vous le savez, nous ne tolérons pas la divulgation d’informations confidentielles, qu’il s’agisse de la propriété intellectuelle d’un produit ou des détails d’une réunion confidentielle. Nous savons que les auteurs des fuites constituent un petit nombre de personnes. Nous savons également que les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place ici.

En regardant vers l’avenir, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour faire de nos produits une réalité et pour tout ce que vous ferez pour les mettre entre les mains des clients. Hier, nous avons lancé iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8, et vendredi marque le moment où nous partageons certains de nos incroyables nouveaux produits avec le monde entier. Il n’y a rien de mieux que cela. Nous continuerons à mesurer nos contributions dans les vies que nous changeons, les connexions que nous favorisons, et le travail que nous faisons pour laisser le monde meilleur.