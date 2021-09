Alors que le régulateur australien se tâte toujours pour casser l’exclusivité d’Apple Pay sur iOS, le patron de l’une des plus grandes banques du pays n’a pas hésité à tacler Apple lors d’une commission parlementaire. Matt Comyn, CEO de la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré lors de cette audition avec une bonne dose d’ironie qu’Apple avait un comportement anti-compétitif :« [L’] affirmation selon laquelle Apple serait pro-concurrence est, je pense, une déclaration juste, à partir du moment où l’on accepte que la concurrence est la bienvenue tant que personne ne peut rivaliser avec Apple. » Le CEO file ensuite la métaphore : « Cela revient à imaginer un monde où, sur votre téléphone Apple, la seule personne qui pourrait déterminer quel opérateur vous devez utilisé est … Apple ». Voilà qui est fait comme on dit.

Cette déclaration n’a pas vraiment convaincu Shayne Elliott, cadre dirigeant de l’Australia and New Zealand Banking Group, lui aussi présent lors de la même audition : « Voilà qui est un peu ironique : l’une des plus grandes entreprises australiennes se plaint d’avoir à traiter avec d’autres gros concurrents ». Où l’on se rend compte par le biais d’Apple Pay que le secteur bancaire en Australie ressemble franchement à un western où tous les coups sont permis…