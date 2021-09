Voici le premier démontage de l’iPhone 13 avec des photos qui montrent l’intérieur du smartphone d’Apple. On peut voir qu’il y a des changements par rapport à l’iPhone 12.

L’intérieur de l’iPhone 13 se dévoile en photos

Les images du démontage montrent qu’Apple a rendu le Taptic Engine plus petit sur l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12. Cette réduction de taille fait probablement partie des efforts d’Apple pour libérer de l’espace interne afin de faire de la place pour une batterie plus grande. Apple se vante que son nouveau téléphone a une autonomie améliorée par rapport à l’iPhone de l’année dernière grâce à l’efficacité de la puce A15 Bionic et à une batterie physiquement plus grande, ce que les images confirment.

Apple a également modifié l’encoche de ses iPhone 13, avec celle-ci qui est désormais 20% plus petite. Pour y arriver, Apple a dû déplacer le capteur frontal sur le côté gauche du système TrueDepth (qui contient les capteurs pour Face ID) tout en déplaçant le projecteur de points et la caméra infrarouge sur le côté droit. Les images montrent par ailleurs que l’écouteur a été déplacé tout en haut, ce qui permet d’obtenir une encoche plus petite.

Il faudra attendre demain ou ce week-end pour avoir un démontage plus complet de la part d’iFixit ou d’un autre groupe. Cela permettra d’avoir d’autres détails non communiqués publiquement par Apple.