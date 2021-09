Après les Américains, place aux Européens avec l’expédition des iPhone 13 par Apple. La livraison se fera demain pour les personnes qui ont réussi à commander à temps.

Expédition des iPhone 13 en Europe

Comme nous l’expliquions il y a quelques jours, l’expédition des iPhone 13 diffère entre les Américains et les Européens. Aux États-Unis, Apple a expédié ses téléphones en fin de semaine dernière et a proposé un suivi aux clients, montrant un départ depuis les usines de production en Chine. Pour l’Europe, Apple se charge d’envoyer ses produits dans les entrepôts européens et les stocke temporairement. Les clients n’ont pas de suivi pour cette phase. En revanche, ils ont un suivi de livraison à partir d’aujourd’hui parce que les iPhone ont été expédiés des entrepôts européens.

iPhone 13 Pro expédié. Je répète. iPhone 13 Pro expédié. pic.twitter.com/M45KITo0ie — ローナン (@4xget) September 23, 2021

Votre iPhone 13 Pro a été expédié :

Moi : pic.twitter.com/AEuPuGTjQv — Pierrus_54 #StendelOut (@pierre54v) September 23, 2021

Pour rappel, Apple a annoncé ses iPhone 13 la semaine dernière lors d’une keynote dédiée. Les précommandes ont été lancées vendredi dernier. Et voilà maintenant que la commercialisation se fera demain. Cela concerne les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

