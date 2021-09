L’iPhone 13 Pro a un imposant bloc photo, à tel point que cela pose un souci avec le chargeur MagSafe Duo. En effet, le bloc photo empêche le téléphone d’être complètement à plat sur le socle de charge.

Le site espagnol La Manzana Mordida évoque le cas d’un de leurs lecteurs qui a reçu sa coque officielle d’Apple pour l’iPhone 13 Pro et qui a essayé de la poser sur le chargeur MagSafe Duo. Quelle ne fut pas sa surprise de constater que tout n’est pas totalement plat. Cela devrait jouer au niveau de la puissance de la recharge.

Le YouTubeur Marques Brownlee a réagi à l’article et a posté une vidéo sur Twitter. Il fait partie de ceux qui ont reçu un iPhone 13 Pro en test, avec une coque Apple. Il se trouve qu’il dispose justement d’un chargeur MagSafe Duo. C’est l’occasion de tester et voir que ça passe limite. Le téléphone est très légèrement soulevé sur la partie supérieure.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021