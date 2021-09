Apple joue très gros aujourd’hui. Fondation, la série basée sur l’oeuvre culte d’Isaac Asimov, vient d’arriver sur Apple TV+. Financée à coups de centaines de millions de dollars, bénéficiant d’un gros casting et d’effets spéciaux de premier plan, Fondation est un vrai pari, d’autant que la saga d’Asimov a longtemps été considérée comme étant inadaptable à l’écran (à l’instar de Dune par ailleurs). Jared Harris dans le rôle de Hari Seldon et Lee Pace dans celui de Brother Day sont à priori des choix de casting impeccables, mais il faudra voir surtout si la série parvient à retranscrire les enjeux de philosophie politique des livres, les luttes de pouvoir intenses entre les personnages principaux. Si tel est le cas, alors Apple TV+ tiendra effectivement son GoT, et il serait très surprenant que cela ne joue pas sur l’évolution du volume d’abonnements.



Le parallèle avec Dune sera immanquable. Le film de Denis Villeneuve vient de sortir en salles (et à reçu globalement un excellent accueil critique et public), et les fans de S.F doivent avoir l’impression de rêver les yeux ouverts : les deux chefs d’oeuvres absolus du genre adaptés à l’écran, avec des ambitions colossales parfaitement assumées, il y a de quoi être emballé.

Contrairement à ce qui avait annoncé donc, ce sont bien les deux premiers épisodes de Fondation (et non un seul épisode) qui sont disponibles aujourd’hui dans le service par abonnement (4,99 euros/mois). Le premier épisode, La Paix de l’Empereur, porte sur la rencontre entre Gaal Dornick (Lou Llobell) et Hari Seldon (Jared Harris), et le second épisode, Se Préparer à Vivre, démarre le récit du voyage de La Fondation vers Terminus. A noter que le premier épisode est visible gratuitement, y compris donc par ceux qui n’ont pas l’abonnement Apple TV+.