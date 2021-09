LEGO Star Wars Battles vient de débarquer dans Apple Arcade. Cette énième version LEGO de la célèbre franchise Disney joue ici la carte du multijoueurs en PvP, sachant bien sûr que le joueur pourra diriger les personnages les plus connus de la saga (Dark Vador, Luke, Han Solo, Princesse Leia, etc.). On se rapproche ici du principe du MOBA-Tower Defense (à la façon d’un Clash Royale), avec une protection de ses propres tours simultanément à des phases successives d’escarmouche contre les tours du camp adverse. Sympa aussi, la Force est bien présente dans la liste des coups disponibles mais bien évidemment, tous les personnages ne pourront pas l’utiliser…



Le gros avantage d’Apple Arcade ici, c’est que le jeu n’incite pas à passer à la caisse, alors que généralement TOUS les jeux de ce type sont des freemiums avides d’achats in-apps.