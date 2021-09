La réaction d‘Apple a été plutôt rapide. Quelques jours seulement après les remontées d’un gros bug de lancement d’iTunes 12 sur Windows, Apple propose donc une mise à jour corrective (la 12.12.1). Cette dernière s’effectue directement à partir de l’app (classique) ou via le site de Microsoft (moins classique, mais qui marche tout autant).

Apple précise bien que cette mise à jour corrige essentiellement le bug de lancement, ce dernier étant dû à l’absence de fichier de langues étrangères (iTunes 12 plantait en voulant ouvrir dans une langue non disponible, soit toutes les langues sauf l’anglais).

Un bug aussi flagrant (et ici bloquant) reste plutôt rare chez Apple, même en considérant que le californien n’est plus au sommet de son art concernant la sécurisation et la fiabilité de ses logiciels. Au moins peut-on noter ici la réactivité de la firme de Cupertino…