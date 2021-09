Au mois de juillet, Apple TV+ comptait moins de 20 millions d’abonnés aux États-Unis et au Canada. La révélation a été faite par Apple à l’International Alliance of Theatrical Stage Employees, à savoir un syndicat américain d’intermittents du spectacle. Il représente des intermittents de l’industrie du cinéma et de la télévision.

Une première donnée publique pour le nombre d’abonnés à Apple TV+

Cette donnée de 20 millions d’abonnés à Apple TV+ aux États-Unis et au Canada est intéressante pour une raison précise : c’est la première fois que le fabricant donne un chiffre. Récemment, The Information rapportait que la plateforme comptait environ 40 millions d’utilisateurs dans le monde, avec la moitié qui ne paie pas parce qu’elle profite de l’essai gratuit.

Apple a donné ce chiffre pour expliquer les rémunérations moins élevées aux équipes de production que celles versées par des services de streaming plus importants, comme Netflix. Les montants sont définis par un accord signé en 2009 par les entreprises du secteur et les syndicats, qui prévoyait des taux horaires réduits pour les services de streaming comptant moins de 20 millions d’abonnés. L’idée était alors d’aider la nouvelle industrie à décoller. Mais, 12 ans plus tard, les nouveaux médias ne sont plus tellement nouveaux.

Le syndicat est en train de renégocier ce contrat et des grèves sont prévues pour protester contre les conditions de travail parfois dangereuses et les salaires trop bas.

Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter le nombre de 20 millions abonnés pour Apple TV+ en Amérique du Nord mais a déclaré à CNBC que la société payait des tarifs conformes à ceux des principaux services de streaming.