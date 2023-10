Quelle est la part de marché pour Apple TV+ par rapport aux autres services de streaming ? Elle n’est pas énorme, surtout si l’on compare avec Netflix et Amazon Prime Video.

Les données de JustWatch pour le troisième trimestre de 2023 révèlent qu’Apple TV+ a une part de marché de 7%. C’est en hausse d’un point par rapport au deuxième trimestre. Il y a un an, la part était de 6%. Autant dire que la progression est plus que légère.

Le service le plus populaire aux États-Unis est Amazon Prime Video avec une part de 22% (+1% par rapport au précédent trimestre). Netflix le suit de près avec 21% (+1%). Max, qui succède à HBO Max, ne bouge pas avec ses 15%. Vient ensuite Disney+ avec 12%. Pour le coup, il est en recul (-1%). Hulu arrive à la cinquième place avec 11% (inchangé). Paramount+ est derrière avec 8% (+1%). Apple TV+ s’installe à la septième place avec ses 7% (+1%). Les services de streaming restants représentent 4% (-3%)

Comme nous pouvons le voir, Paramount+ et Apple TV+ sont proches. Mais le premier a mieux progressé que le second. En effet, sa part a doublé en un an en passant de 4% à 8%. Avec Apple TV+, c’est passé de 6% à 7% sur la même période.

Il sera intéressant de voir si l’arrivée des programmes avec Lionel Messi sur Apple TV+ va aider la plateforme à attirer davantage d’utilisateurs. Si l’on en croit de récentes statistiques, le joueur argentin aide effectivement pour les abonnements du MLS Season Pass.