Apple TV+ annonce aujourd’hui la date de sortie et la bande-annonce pour son nouveau programme sur Lionel Messi qui a pour nom Messi à la rencontre de l’Amérique. Ce sera disponible à partir du 11 octobre.

Après plus de vingt années entre Barcelone et le Paris Saint-Germain, et après avoir remporté la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022 avec l’équipe de football d’Argentine, Leo Messi a pris une décision qui a changé le visage du football en Amérique du Nord en rejoignant la Major League Soccer (MLS) et l’Inter Miami CF.

Grâce à un accès sans précédent au joueur argentin et à sa nouvelle famille de l’Inter Miami CF, le programme Messi à la rencontre de l’Amérique emmène les téléspectateurs dans les coulisses, alors que le joueur de football mène sa nouvelle équipe vers un titre de la Coupe des Ligues et au-delà. De la vente de billets à une vitesse record à son but victorieux à la dernière minute lors de son tout premier match, en passant par les moments passés avec Messi et ses coéquipiers de l’Inter Miami CF, le docu-série retrace l’immersion de Leo aux États-Unis, son parcours, la transformation de l’Inter Miami CF et, surtout, l’impact qu’il a actuellement sur le football en Amérique du Nord, alors que la « Messi Mania » sillonne le continent.

Rendez-vous donc le 11 octobre sur Apple TV+ pour découvrir ce docu-série. Pour rappel, l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami CF a boosté les abonnements pour la MLS chez Apple.