Les chiffres ne cessent de monter. Après un démarrage fulgurant de ses audiences, la saison 2023-2024 du MLS (championnat de soccer nord-américain), atteindrait désormais les sommets. Si l’on en croit un tweet (pardon un post) de Jorge Mas, propriétaire et gérant de l’Inter Miami, les abonnements au MLS Season Pass ont carrément doublé depuis que Messi a rejoint l’Inter Miami. Juste après le démarrage de la saison, une estimation de l’audience indiquait déjà une explosion du nombre des abonnements, de 700 000 à près d’un million.

Tune in tomorrow to watch Messi and all the Leagues Cup action with #MLSSeasonPass on @AppleTV ⚽️ https://t.co/ZqmybySBa8

— Tim Cook (@tim_cook) August 10, 2023