iFixit propose son démontage de l’iPhone 13 Pro et on peut voir que plusieurs composants sont plus gros par rapport à l’iPhone 12 Pro. Aussi, la note de réparation est de 5 sur 10, contre 6 sur 10 pour le modèle de 2020.

C’est parti pour le démontage de l’iPhone 13 Pro

Le démontage de l’iPhone 13 Pro permet de voir que l’un des changements internes notables est un système de composants différent pour Face ID, qui combine le flood illuminator et le projecteur de points en un seul module. C’est ce qui, avec le déplacement de l’écouteur vers la partie supérieure du cadre, a permis à Apple de réduire la taille de l’encoche des différents iPhone 13.

iFixit en profite pour confirmer que le remplacement de l’écran de l’iPhone 13 désactive Face ID. Le site pense que l’écran a un numéro de série précis qui indique à Face ID s’il faut ou non fonctionner. Naturellement, il n’y aura pas ce problème avec un remplacement par Apple puisque le constructeur aura les outils dédiés pour débloquer la situation. Mais c’est embêtant pour ceux qui veulent eux-mêmes changer l’écran ou passer par un réparateur tiers.

D’autre part, le démontage de l’iPhone 13 Pro suggère qu’Apple utilise des dalles qui combinent les couches tactiles et l’écran OLED, réduisant ainsi le coût, l’épaisseur et le nombre de câbles à gérer.

Du côté de la batterie, on retrouve un modèle de 3 095 mAh dans l’iPhone 13 Pro, contre 2 815 mAh pour l’iPhone 12 Pro. La batterie de l’iPhone 13 Pro a un design en forme de L cette année, une différence par rapport à la batterie rectangulaire utilisée dans le modèle Pro de l’année dernière. iFixit indique que les tests d’échange de batterie entre deux iPhone 13 Pro ont été couronnés de succès, malgré les rumeurs selon lesquelles le remplacement de la batterie ne serait pas possible.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro

On retrouve par ailleurs 6 Go de RAM LPDDR4X venant de SK Hynix, la puce réseau Snapdragon X60 (SDX60M) de Qualcomm pour la 5G, un récepteur Qualcomm DRR868 5G, une puce NFC de NXP Semiconductors et un module Wi-Fi de Broadcom. Quant à la mémoire flash, elle vient de la société japonaise Kioxia.

Le démontage de l’iPhone 13 Pro est aussi l’occasion de voir qu’il n’y a, semble-t-il, pas de composant spécifique pour les appels via satellite, alors que les rumeurs l’avaient annoncé. Il serait donc étonnant qu’Apple active cette fonction avec une mise à jour d’iOS.