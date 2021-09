iPhone : Apple prépare les capteurs photo trois ans à l'avance

Graham Townsend, vice-président de l’ingénierie matérielle des capteurs photo chez Apple, a évoqué le cas des capteurs photo des iPhone à l’occasion de la sortie des iPhone 13 et le fait que le fabricant les prépare trois ans en avance.

Trois ans en avance pour la préparation des capteurs photo de l’iPhone

On peut donc comprendre qu’Apple a commencé à travailler en 2018 pour ce qui est des capteurs photo des iPhone 13 et des iPhone 13 Pro. « La planification doit commencer environ trois ans à l’avance, car c’est à ce moment-là que nous fixons réellement les spécifications du silicium », explique Graham Townsend dans une interview à GQ. « Par exemple, le capteur est défini à ce moment-là et la puce A15 Bionic est également figée. C’est à ce moment-là que nous devons commencer à parler avec Jon McCormack [vice-président de l’ingénierie logicielle de la caméra] et à prévoir les expériences que nous voulons. Il est évident que lorsque nous avons conçu le nouvel objectif ultra grand-angle, nous voulions proposer des photos macro. Mais comment cela va-t-il fonctionner à la fois en photo et en vidéo ? », a indiqué le responsable.

Il a également évoqué le mode cinématique. Selon ses dires, « ce fut un long processus avec beaucoup de routes sinueuses, mais comme la plupart des choses profondes, ça prend du temps ». Le cadre note qu’Apple se concentre sur plusieurs éléments, dont ce qu’il appelle la stabilité temporelle. « Lorsque nous passons d’une image à l’autre avec des personnes qui bougent, comment nous assurer que nous ne nous retrouvons pas avec des bords bizarres et des choses comme ça ? », demande Graham Townsend.

Il assure qu’Apple a un objectif : que les capteurs photo donnent le meilleur d’eux, et ce chaque année. « Au cours des dix dernières années, nous avons constaté une amélioration spectaculaire, mais il n’y a pas de répit », dit-il.