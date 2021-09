Crayola Create and Play est une application éducative pour les bambins de 3 à 8 ans qui propose un très large panel d’activités : coloriage, apprentissage de la numération, écriture des lettres, initiation à la programmation, c’est peu dire que la liste est importante, sans oublier la customisation et le dressage de son petit animal de compagnie virtuel. Vraiment bien réalisée et tirant parfaitement parti de l’interface tactile de l’iPhone, Crayola Create and Play est vraiment une belle application éducative qui n’a pour seul vrai défaut que d’être absente de l’App Store français.

Cette situation devrait bientôt changer néanmoins puisque Crayola Create and Play+ arrivera prochainement sur Apple Arcade. Il s’agit même de la toute première app éducative à intégrer le service par abonnement (et sans doute pas la dernière) ! Crayola Create and Play+ sera donc disponible dans Apple Arcade dès le 29 octobre prochain.