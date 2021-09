La bêta 8 de macOS Monterey, qui a vu le jour hier, comprend une mention pour un mode de haute performance (High Power Mode). Cela devrait permettre d’améliorer les performances des Mac et plus particulièrement des MacBook.

Un mode dédié pour avoir 100% des performances

La référence pour le mode de haute performance dans la bêta de macOS Monterey a été dénichée par 9to5Mac. Le site avait déjà repéré une mention similaire en janvier 2020 avec macOS 10.15.3. Le système d’exploitation faisait mention d’un « Pro Mode ». Le nom a changé depuis.

Il y a finalement peu de détail concret sur cette fonctionnalité parce qu’elle est cachée dans le code du système d’exploitation et Apple n’offre aucun moyen de l’activer. Mais on peut facilement imaginer que l’activation du mode (quand ce sera disponible) permettra d’avoir la pleine puissance au niveau du processeur et de la puce graphique. En contrepartie, les utilisateurs pourront s’attendre à avoir les ventilateurs qui tournent à plein régime et une autonomie en baisse. Mais avoir accès à la puissance complète peut être intéressant selon les usages.

À quand ce mode ? Peut-être avec la version finale de macOS Monterey dans le courant de l’automne et surtout avec les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Ces derniers doivent voir le jour d’ici les prochaines semaines, si l’on s’en tient aux rumeurs qui circulent.