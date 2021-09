Apple propose aujourd’hui une mise à jour sur Mac qui se présente comme une « Mise à jour de la prise en charge des appareils ». Elle a un lien direct avec les iPhone et iPad afin de mieux les prendre en charge.

Une meilleure restauration des iPhone et iPad via le Mac

Cette mise à jour garantit une meilleure mise à niveau et une restauration pour les appareils iOS et iPadOS avec un Mac, selon Apple. Le groupe ne fournit cependant pas la moindre information supplémentaire. Il est donc difficile de savoir ce qui coinçait jusqu’à présent.

La mise à jour pèse 195 Mo. Elle se veut disponible pour les utilisateurs qui ont un Mac sous macOS Big Sur. Elle est également proposée au téléchargement pour ceux qui ont un Mac sous macOS Catalina et macOS Mojave. La mise à jour est à retrouver dès maintenant en se rendant dans Préférences Systèmes puis dans la section Mise à jour de logiciels. Si vous ne faites rien (et n’avez pas touché aux réglages de base), le téléchargement et l’installation se feront automatiquement d’ici quelques heures ou jours.

À noter que rien ne change au niveau de la version de macOS. Dans le cas de Big Sur par exemple, vous restez sur macOS 11.6. Aussi, il n’y a pas besoin de redémarrer son Mac pour appliquer la mise à jour.