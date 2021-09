Apple est passé maitre dans la consolidation de sa supply chain. On savait déjà que le californien avait été très peu impacté par la grande pénurie de composants électroniques, et un nouveau rapport confirme la capacité du californien à résister aux plus grosses crises. Ainsi, Counterpoint Research affirme que les principaux fabricants de mobiles ne parviennent à faire produire que 70 à 80% des composants commandés pour la fabrication des smartphones, tandis que dans le même temps, la production d’iPhone avancerait sur un rythme très soutenu.

Malgré ces ralentissements, 1,46 milliard de smartphones devraient être distribués cette année, soit une croissance de 6% sur un an. C’est beaucoup, mais c’est aussi nettement moins bien que les chiffres qui auraient pu être atteints sans la pénurie de composants. En d’autres termes, la demande excède toujours l’offre (de très loin) et les usines ne parviennent pas à suivre la cadence, alors même que la production de certains composants clefs est impactée par la pandémie de COVID. Pour Counterpoint Research, cette situation de pénurie devrait même empirer sur le Q3 2021, au point que 90% de l’industrie du smartphone serait touché par cette crise. Mais pas Apple donc…