Apple profite de la Journée internationale du podcast pour dévoiler les 10 podcasts payants qui sont les plus écoutés sur son application, ainsi que le top 10 des chaînes de podcasts gratuites. Il s’agit des données à l’échelle mondiale, entre le 15 juin et le 15 septembre.

Des données pour les podcasts populaires chez Apple

Voici le top 10 des podcasts payants les plus populaires sur l’application d’Apple :

Et le top 10 des chaînes de podcasts gratuits les plus populaires :

Les podcasts payants sur l’application d’Apple ont été lancés en juin dernier. Ils permettent aux créateurs de proposer des abonnements et ainsi toucher de l’argent (Apple prend jusqu’à 30% de commission). C’est aussi un moyen de proposer du contenu exclusif qui ne sera pas disponible dans la formule gratuite.

« Les abonnements et les chaînes Apple Podcasts ont été lancés il y a quelques mois à peine et déjà les auditeurs du monde entier profitent de nouvelles émissions spectaculaires et d’avantages exclusifs offerts par une variété de créateurs incroyables tels que Wondery, Luminary, et maintenant Marvel Entertainment », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. « Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre du podcast — en aidant des centaines de millions d’auditeurs à trouver l’inspiration, la connexion et la joie tout en créant des affaires robustes et durables avec des créateurs du monde entier », a-t-il ajouté.