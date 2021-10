Apple TV+ bouge encore. Blush, un très mignon film d’animation, est disponible dès aujourd’hui sur le service. Ce court métrage raconte les aventures romantiques d’un petit astronaute et d’une alien pas trop farouche (et au teint rose vif). L’un des producteurs de cette petite pépite n’est autre que John Lasseter, créateur de Toy Story et ex-directeur artistique de Pixar.

Outre cette sortie du jour, Apple TV+ continue de produire de nouveaux contenus et prépare une série documentaire sur Carlos Ghosn, l’ex-CEO de Nissan et Renault. Ce docu en 4 parties s’appuiera sur une une enquête des journalistes Nick Kostov et Sean McLain du Wall Street Journal, et retracera l’ascension suivie de la chute brutale du magnat de l’automobile. Le réalisateur James Jones, lauréat de plusieurs Emmy Awards, serait à la tête du projet, et l’on retrouve plusieurs poids lourds du docu dans la liste des producteurs exécutifs, dont James Gay-Rees (Senna) et et Paul Martin (Diego Maradona).

Enfin, on rappelle à toutes fins utiles que le troisième épisode de la série Foundation est disponible aujourd’hui sur Apple TV+. Notre critique des trois premiers épisodes de la série sera disponible sur iPhoneAddict dans le courant du week-end.