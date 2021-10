C’est déjà la fin pour Mr. Corman avec Apple TV+ qui a décidé d’arrêter la série après une saison. Le dernier épisode de la première (et donc seule) saison a été diffusé hier.

Mr. Corman sur Apple TV+ est une série qui a été créée, réalisée, écrite et produite par Joseph Gordon-Levitt, qui jouait également le rôle principal. Le programme suit le quotidien de Josh Corman, un artiste dans l’âme qui n’a pas réussi à faire carrière. Les choses ne vont pas comme il le voudrait ces derniers temps : son rêve de faire carrière dans la musique ne s’est pas réalisé, il se retrouve donc à enseigner en classe de CM2 dans une école de la vallée de San Fernando, son ex-fiancée Megan l’a quitté et son ami du lycée a emménagé chez lui. Conscient qu’il a encore de nombreuses raisons d’être reconnaissant, Josh souffre néanmoins d’un sentiment d’anxiété, de solitude et de dévalorisation personnelle.

Pourquoi l’arrêt ? La raison est simple : l’audience n’était pas au rendez-vous. Apple TV+ a donc préféré y mettre un stop plutôt que la renouveler pour une deuxième saison. Il s’agit en tout cas de la deuxième série que le service de streaming annule. La première fut Her Voice.

Joseph Gordon-Levitt a réagi sur Twitter concernant l’annulation de la série :

So, Mr. Corman won’t be coming back for season 2.

It’s meant so, so much to me to hear from you all who connected with the show — those who felt good, felt sad, felt challenged, felt seen, felt small and meaningless, or felt big, warm, and delicious.

Thanks for watching ❤️

— Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) October 2, 2021