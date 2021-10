Quel est le meilleur entre l’iPhone 13 Pro Max d’Apple et le Galaxy S21 Ultra de Samsung ? Deux vidéos viennent comparer les performances et l’autonomie. Dans les deux cas, le téléphone d’Apple. Cela rejoint les premiers tests.

Comparatif performances entre iPhone 13 Pro Max et Galaxy S21 Ultra

Le premier test pour comparer les performances des iPhone 13 Pro Max et Galaxy S21 Ultra consiste à ouvrir la même série d’applications. Il faut attendre qu’une application soit pleinement fonctionnelle pour passer à la suivante. Ici, l’iPhone a mis 1 minute et 51 secondes. Ce fut 1 minute et 58 secondes pour le Galaxy.

Le second test est identique, sauf que les applications sont ici dans le multitâche. L’intérêt est de voir si les téléphones arrivent à garder les applications actives ou s’ils doivent à chaque fois les relancer. Pour cette phase, l’iPhone a mis 47 secondes, là où le Galaxy a mis 49 secondes. En regroupant les deux tests, cela fait 2 minutes et 38 secondes pour le téléphone d’Apple et 2 minutes et 48 secondes pour celui de Samsung.

Comparatif pour l’autonomie

Vient ensuite le test pour comparer l’autonomie entre l’iPhone 13 Pro Max et le Galaxy S22 Ultra. La comparaison est simple : utiliser plusieurs applications pendant une heure à chaque fois. Le Galaxy s’est éteint en premier, alors qu’il reste 25% à l’iPhone. À l’arrivée, l’iPhone a tenu 28 heures et 6 minutes : 16 heures en veille et 12 heures et 6 minutes avec l’écran allumé. Pour le Galaxy, ce fut 16 heures en veille et 9 heures et 28 minutes avec l’écran allumé, soit 25 heures et 28 minutes au total.

Le cas de l’iPhone 13 Pro Max est donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Surtout que l’appareil arrive à faire mieux que le modèle de Samsung, tout en ayant une batterie ayant une capacité 15% moins importante (4 352 mAh vs 5 000 mAh). C’est aussi l’occasion de rappeler que les smartphones peuvent avoir un affichage de 120 Hz. C’est une nouveauté chez Apple, ça existait déjà chez Samsung.