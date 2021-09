Apple assure que ses iPhone 13 et 13 Pro ont une meilleure autonomie que les modèles précédents, et une vidéo comparative confirme les faits. Il y a effectivement un gain non négligeable.

Du mieux pour l’autonomie avec les iPhone 13

C’est le YouTubeur Mrwhosetheboss qui a testé les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max pour comparer l’autonomie avec les iPhone 12, iPhone 11 et iPhone SE. Le test consiste à utiliser non-stop les smartphones avec plusieurs applications, comme TikTok, Instagram, l’appareil photo, des jeux et plus encore. À noter que chaque modèle dispose d’une batterie neuve avec, évidemment, un état de santé de 100% Voici le résultat pour l’autonomie :

iPhone SE (2020) : 3 heures et 37 minutes

iPhone 11 : 4 heures et 20 minutes

iPhone 12 : 5 heures et 54 minutes

iPhone 13 mini : 6 heures et 26 minutes

iPhone 13 : 7 heures et 45 minutes

iPhone 13 Pro : 8 heures et 17 minutes

iPhone 13 Pro Max : 9 heures et 52 minutes

C’est donc une hausse importante, tout particulièrement pour l’iPhone 13 Pro Max qui frôle les 10 heures. C’est du jamais vu, à tel point que Mrwhosetheboss dit n’avoir jamais testé un iPhone ou téléphone Android faisant autant ou mieux.

On peut également noter que l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces s’en sort mieux que l’iPhone 12 de 6,1 pouces, alors qu’il dispose d’une batterie plus petite. Cela devrait être encourageant pour les utilisateurs, étant donné que beaucoup ont critiqué l’autonomie plus que moyenne de l’iPhone 12 mini. Ils savent que son successeur s’en sort mieux.

Les quatre iPhone 13 sont disponibles à l’achat depuis aujourd’hui, tout comme l’iPad mini 6 et l’iPad 9.