Le coût de production d’un iPhone 13 Pro avec 256 Go de stockage est de 570 dollars selon une analyse des composants par le cabinet TechInsights. En comparaison, ce fut 548,50 dollars pour l’iPhone 12 Pro équivalent. Chez Samsung, le coût du Galaxy S21+ est de 508 dollars.

Les coûts de production pour l’iPhone 13 Pro

La hausse pour le coût de production de l’iPhone 13 Pro est en lien avec les capteurs photo améliorés, la puce A15, l’écran ProMotion avec son affichage de 120 Hz et la plus grosse batterie. Cela explique à l’arrivée la différence de 22 dollars avec l’iPhone de la génération précédente.

Il y a une bonne nouvelle pour les consommateurs : Apple n’a pas répercuté la hausse sur le prix de vente. L’iPhone 13 Pro de 256 Go coûte 1 279 euros, exactement comme l’iPhone 12 Pro de 256 Go à sa sortie il y a un an. Il en va de même pour les autres capacités où le prix n’a pas bougé. Le seule élément notable est la variante avec 1 To de stockage, mais c’est une nouveauté cette année. Elle n’existait pas avec les iPhone 12 Pro.

Comme chaque année, il est important de rappeler qu’il s’agit ici des coûts de production seuls pour l’iPhone 13 Pro. Apple ne se fait pas 709 dollars de marge à chaque vente d’iPhone 13 Pro. Il faut aussi prendre en compte la recherche et le développement, la logistique, le marketing des produits, les salaires des ingénieurs, les différentes charges, la TVA et beaucoup plus encore. Tous ces éléments ne sont pas pris en compte ici.