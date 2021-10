Il y a 10 ans, Apple a présenté l’iPhone 4S à l’occasion d’une keynote et ce fut aussi l’occasion d’avoir Siri. L’assistant vocal fut l’une des nouveautés majeures du téléphone, qui était finalement une amélioration assez simple de l’iPhone 4. La présentation de l’iPhone 4S fut en tout cas marquante pour une raison malheureuse : elle a eu lieu 24 heures avant le décès de Steve Jobs.

L’iPhone 4S et Siri fêtent leur 10 ans

C’est Phil Schiller qui est monté sur scène il y a 10 ans pour présenter l’iPhone 4S, avant d’inviter Scott Forstall pour dévoiler Siri. Celui qui était le responsable d’iOS avait fait des démonstrations assez basiques, comme demander à Siri quelle était la météo, créer une alarme ou encore faire une recherche.

10 ans plus tard, Siri est malheureusement en retrait par rapport à Google Assistant et Alexa, qui ont pourtant vu le jour après. C’est d’autant plus vrai pour les langues qui ne sont pas en anglais. Il y a eu quelques améliorations appréciables en anglais, mais ce n’est pas glorieux en français ou dans d’autres langues.

Malgré tout, il faut reconnaître que Siri est désormais plus rapide et sait gérer quelques tâches supplémentaires. À cela s’ajoute iOS 15 où il est possible d’utiliser l’assistant vocal sans une connexion obligatoire à Internet. Cela concerne quelques tâches et non la totalité.

Si vous avez un iPhone ou iPad, invoquez Siri et dites-lui « Joyeux anniversaire ». Vous aurez le droit à un message pour le 10e anniversaire.