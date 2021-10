Apple annonce que les favoris des utilisateurs au niveau de Safari sont maintenant chiffrés de bout en bout au niveau d’iCloud. Cela signifie que personne ne peut consulter vos favoris, que ce soit Apple, un gouvernement, un hacker ou autre.

Du mieux pour les favoris de Safari

L’annonce du chiffrement de bout en bout pour les favoris de Safari a été discrètement faite sur la page « Présentation de la sécurité iCloud » d’Apple. Seule la page en anglais a été modifiée pour l’instant, la version française n’y fait pas encore mention. Apple précise que le chiffrement de bout en bout concerne également les onglets et l’historique de navigation.

Il est possible que ce changement coïncide avec la disponibilité d’iOS 15 en version finale. Mais Apple n’a pas fait un commentaire particulier sur le sujet. Il s’agit donc d’une simple supposition.

Les favoris de Safari offrent maintenant un meilleur respect de la vie privée. Mais il convient de noter que plusieurs éléments n’ont toujours pas le chiffrement de bout en bout. Les sauvegardes iCloud, par exemple, ne sont protégées que par un chiffrement AES de 128 bits, tout comme les photos, rappels, notes et plus encore. Ces derniers mois, Apple a subi des pressions pour que les photos sur iCloud et les sauvegardes iCloud soient entièrement chiffrées de bout en bout, mais la société n’a pas encore procédé à ces changements.