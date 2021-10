Apple continue de s’intéresser au monde la voiture et cherche maintenant un ingénieur chargé des essais de radars. Le candidat idéal rejoindra le Special Projects Group, à savoir un groupe chez Apple qui travaille sur des projets qui ne sont pas encore dévoilés publiquement. En l’occurrence, ce groupe se focalise beaucoup sur l’Apple Car.

Nouvelle offre d’emploi en rapport avec la voiture Apple

L’offre d’emploi est l’occasion de chercher un nouvel ingénieur pour rejoindre l’équipe des capteurs, qui développe de nouvelles technologies radar pour les systèmes autonomes. Le poste, basé à Cupertino, implique la définition, la documentation et l’exécution de procédures de test relatives aux systèmes de capteurs. Il s’agit notamment de concevoir des expériences pour la caractérisation des performances des radars, d’examiner les données d’essai, de tirer des conclusions de l’analyse après un test et de communiquer ces conclusions et recommandations à la direction.

Il faut également planifier, créer et gérer le développement d’équipements et d’installations d’essai pour les tests de capteurs radar, ainsi que leur exploitation et leur maintenance.

Le candidat idéal doit être titulaire d’une licence ou d’un master en génie électrique ou en physique, avoir une formation universitaire et professionnelle dans le domaine de la radiofréquence, avoir une expérience pratique des tests de divers systèmes de radiofréquence, savoir utiliser Python et MATLAB, et être capable de gérer et d’analyser de grands ensembles de données.

Les dernières nouvelles concernant l’Apple Car ont concerné le départ de Doug Field, l’un des principaux responsables qui est parti chez Ford. Aussi, Kevin Lynch, qui supervise watchOS, est devenu le nouveau patron pour l’Apple Car.