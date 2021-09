Ford a débauché Doug Field, qui était un cadre chargé de l’Apple Car. Il devient le chef de la technologie avancée et des systèmes embarqués au sein du constructeur automobile américain.

Départ de Doug Field qui quitte Apple pour Ford

Doug Field semble en tout cas apprécier de passer d’une entreprise à l’autre. Il avait travaillé chez Apple de 2008 à 2013, avant de passer chez Tesla en tant que vice-président de l’ingénierie…. pour enfin revenir chez Apple. Et voilà aujourd’hui qu’il quitte encore l’entreprise pour basculer chez Ford. On peut même dire qu’il revient chez Ford, puisqu’il a commencé sa carrière là-bas.

Le travail sur l’Apple Car pourrait connaître un revers majeur avec le départ de Doug Field, le projet ayant souffert de multiples problèmes de leadership au fil des années. Le cadre était aux commandes avec Bob Mansfield puis John Giannandrea. Cela suggère en tout cas que la voiture d’Apple ne verra pas le jour en 2024…

« Son talent et son engagement en faveur de l’innovation qui améliore la vie des clients seront d’une valeur inestimable dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan Ford+ visant à proposer des produits géniaux, des relations clients toujours plus performantes et des expériences utilisateur en constante amélioration », a déclaré Jim Farley, PDG de Ford, dans un communiqué. « Nous sommes ravis que Doug ait choisi de rejoindre Ford et de contribuer à écrire le prochain chapitre extraordinaire de cette grande entreprise ».

Pour sa part, Apple se contente d’un bref communiqué : « Nous sommes reconnaissants pour les contributions de Doug à Apple et nous lui souhaitons le meilleur dans ce nouveau chapitre ».

Et comme le note Mark Gurman, il s’agit du quatrième départ pour la direction de l’Apple Car en l’espace de six ans. « Absolument fou et un rare échec public pour Apple », note le journaliste.